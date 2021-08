Sicredi ganha selo internacional ‘Ótimo lugar para trabalhar’

Índice de confiança em 88% demonstra que a empresa é uma das mais excelentes para trabalhar

O Sistema Sicredi conquistou a certificação internacional GPTW (Great Place to Work, ou em Português Ótimo lugar para trabalhar ), como uma das excelentes empresas para se ocupar no país. O ambiente colaborativo e a valorização do potencial humano fazem parte do DNA do sistema, compartilhado por suas mais de 100 cooperativas. Os colaboradores, que trabalham para fazer a diferença na vida das pessoas e comunidades atendidas pelo Sicredi, celebram essa conquista.

A certificação tem como objetivo atestar quais são as mais excelentes empresas do país para trabalhar, validando a eficiência das ações de valorização dos colaboradores e da qualidade de trabalho, já que a avaliação e os resultados são obtidos justamente por meio da análise da equipe interna. É um selo aplicado em mais de 40 países.

Sendo assim, o selo coroa empresas que possuem em sua caminhada a preocupação não apenas com seu produto, mas também com quem atua junto ao negócio.

Para que uma empresa receba a certificação, uma pesquisa é aplicada junto aos colaboradores que, por sua vez, avaliam o ambiente de trabalho, o índice de confiança em relação à empresa, trabalho em equipe e orgulho no desempenho das atividades.

“Promover um ambiente de trabalho onde os colaboradores possam evoluir juntos é motivo de muito orgulho”, celebra a Gerente de Gestão de Pessoas da Sicredi Norte Sul, Veridiana Patrial Burani. E completa: “Na verdade, em sua essência, um local de trabalho de qualidade tem a ver com a confiança que os funcionários têm em seus líderes e equipes, o nível de orgulho que sentem por seus trabalhos e o quanto gostam de seus colegas”.

A participação na pesquisa é voluntária e mesmo assim mais de 25 mil colaboradores contribuíram com sua percepção sobre nossas rotinas de trabalho resultando num índice de confiança de 88%, reconhecendo o Sicredi como um excelente lugar para trabalhar.

A divulgação do resultado está sendo comemorada por todo sistema Sicredi e seus mais de 30 mil colaboradores.

O Diretor executivo da Sicredi Norte Sul PR/SP, Antônio Carlos Daineze fala da conquista do GPTW em um ano atípico: “É muito bom trabalhar em um lugar onde nos sentimos bem. Saber que nossos colaboradores sentem orgulho em fazer parte da cooperativa nos dá a oportunidade de desenvolver ainda mais lideranças e buscar cada vez mais o crescimento exponencial e sustentável da nossa instituição”.

Sicredi Norte Sul:

A Sicredi Norte Sul possui uma trajetória de 35 anos. Mais de 46 mil associados, distribuídos em 21 cidades e 22 agências. A Cooperativa atua no Norte do Paraná e Sul de São Paulo. Seu forte relacionamento com os associados e preocupação com o desenvolvimento de suas comunidades são características fortes da instituição.

Sobre o Sicredi:

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.700 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

*Estados que encontramos o Sicredi: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.