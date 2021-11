Sérgio Moro se reúne em Londrina

Para formalizar apoio e definir estratégias em relação ao pleito eleitoral do próximo ano

Mais de 300 pessoas da região já participam do grupo de apoio à filiação do ex-ministro Sérgio Moro. O grupo vai realizar uma reunião online com o magistrado nesta quarta-feira, dia três, às 18h30m, no Hotel Crystal, em Londrina, para formalizar o apoio e definir estratégias em relação ao pleito eleitoral do próximo ano.

Sérgio Moro já confirmou sua filiação ao Podemos e está sendo divulgado o ato de filiação para o dia 10 de novembro em Brasília. André Trindade, presidente do diretório do Podemos/Londrina, espera a presença de muitos correligionários na reunião do partido, às 18:30 desta quarta-feira, no Hotel Crystal.

No dia 12 de novembro a Presidente Nacional do Podemos, deputada Renata Abreu, vai participar de um evento em Londrina sobre a Reforma Eleitoral.