Carlópolis: Sepultado corpo de ex-vereador

Era comerciante e sofria de doença pulmonar

Aos 86 anos de idade, faleceu o ex-vereador por dois mandatos Ariovaldo Chequer da Silva, popular Teleco (fotos), em Carlópolis.

Perdeu a vida em casa, com problemas respiratórios (pulmão).

Deixou a esposa Neide Louvison, os filhos Ariovaldo, Luciane, Adriana e Valéria e cinco netos.

Era comerciante, dono da Loja Chequer (roupas e tecidos) e muito amigo do ex-governador Beto Richa, que lamentou o falecimento.

O corpo foi velado na residência da família, Rua Nicolau Miguel (ao lado da Congregação Cristã no Brasil) e sepultado às 11h30m deste domingo, no Cemitério Municipal.