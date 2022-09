Paulo Martins lidera em Ranking Digital

Candidato do presidente Jair Bolsonaro e do governador Carlos Massa Ratinho Junior

O deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL – PR), candidato tanto do presidente Jair Bolsonaro (PL), quanto do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) para o Senado Federal, disparou na internet. Ele ultrapassou o candidato Sérgio Moro (Uniao Brasil), que liderava o último levantamento do Índice de Exposição Digital.

De acordo com o levantamento, feito entre os dias 26 de agosto e 9 de setembro, Paulo Martins atingiu 27.7 pontos, enquanto o segundo colocado, Sérgio Moro, ficou com 25.9 pontos, seguido por Álvaro Dias (Podemos) com 6.6 pontos.

O período em que a análise foi feita coincide com o aquecimento da campanha eleitoral, a primeira visita do presidente Jair Bolsonaro ao estado pedindo votos a Paulo Martins e o apoio mais explícito do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) à candidatura. Além disso, houve as manifestações de 7 de setembro nesse intervalo.

O IED (Índice de Exposição Digital) monitora o desempenho de políticos no ambiente digital, através da comparação de diferentes dados produzidos por pessoas e instituições. Entram redes sociais, exposição em notícias, Youtube e sites de buscas.

As informações sobre os candidatos ao Senado pelo Paraná são coletadas a cada 15 dias. Para Paulo Eduardo Martins,esse é o reflexo do que ele tem visto nas andanças pelo Paraná:

“Normalmente, as pessoas decidem o voto para senador nessa reta final. E as pessoas estão me conhecendo, buscando informações. E quando conhecem melhor os nossos projetos, quem me apoia, fica claro que estamos muito fortes na corrida eleitoral”.