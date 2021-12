Secretário Guto Silva nesta sexta-feira em Ibaiti

Encontro faz balanço e atualiza realizações do governo do Estado em 2021

O deputado estadual licenciado e secretário da Casa Civil do Paraná, Guto Silva e o prefeito de Ibaiti, Antonely Carvalho (os dois, na foto) receberão ao meio-dia desta sexta-feira, dia dez, na Sociedade Rural Regional de Ibaiti(SORRI) na Avenida Alice Pereira Goulart, diversas autoridades da região, como o chefe do executivo de Carlópolis e presidente da Amunorpi(Associação dos Municípios do Norte Pioneiro), Hiroshi Kubo.

A reunião tratará sobre as ações desenvolvidas pelo Governo do Estado em parceria com as prefeituras em 2021.

Vices-prefeitos e vereadores também são esperados.

O uso de máscaras e outros cuidados sanitários serão exigidos.