Tomazina mostra atrações

Prefeito Flávio Zanrosso recepcionou Valdemar Bernardo Jorge

O secretário de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, junto com a esposa, Luciane e das filhas, visitaram nesta quarta-feira, dia 28, o prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso, o vice-prefeito, Rodrigo Faria, e vereadores.

O objetivo foi conhecer as belezas naturais e a estrutura do município em relação ao turismo

A agenda começou a ser cumprida pelo Salto Cavalcanti, Parque corredeiras, Parque do Trevo, entre outros.

Valdemar participou de um breakfast preparado pelas “Mulheres do Café do Bairro do Matão”, sendo presenteado com uma cesta com produtos locais.

Também conheceu o Santuário Diocesano Nossa Senhora da Conceição de Aparecida, onde há uma relíquia do Mártir Santo Inocêncio, sendo recepcionado pelo Padre Claudinei Antônio.

Os assessores Deivit Leal e Rodrigo Rodrigues, e coordenador da Casa Civil no Norte Pioneiro, Juarez Leal Daio, também estavam presentes.

Valdemar é advogado, Mestre em Direito Econômico e Social pela PUC-PR, tem pós-graduação em Direito Empresarial e Direito Tributário pela mesma instituição. Além da formação em Direito, tem curso superior em Informática pela Universidade Federal do Paraná e possui experiência com docência. Ele trabalhou como professor na Escola Superior da Magistratura Federal do Paraná, na Faculdade da Indústria, Instituto Euvaldo Lodi(IEL) e na UniCuritiba.