Prefeitura de Carlópolis fecha Ilha do Ponciano

Abaixo Nota de Esclarecimento sobre fechamento temporário e pontual do ponto turístico de Carlópolis

CONSIDERANDO que a Ilha do Ponciano é um local público destinado ao lazer, com acesso gratuito; as regras de conservação do patrimônio público e segurança das pessoas que frequentam o local; a ocorrência frequente de desrespeito aos horários de funcionamento; as ocorrências constantes de brigas, depredações e furtos de bens públicos e de pessoas que frequentam o local;