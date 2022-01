Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente terá nova sede

Construção começou nesta semana e contará com sala para educação ambiental

Começou a ser construída nesta semana a nova sede da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de Santo Antônio da Platina. O prédio será erguido no Parque Ecológico Municipal e deve ser concluído até o final deste ano.

Além da sede administrativa da secretaria, o imóvel irá abrigar o Serviço de Inspeção Municipal, o Departamento de Meio Ambiente e a “Sala Verde”, espaço que será aberto ao público para palestras, aulas, eventos e orientações ambientais. A atual cozinha e o almoxarifado também passarão por reforma e integrarão o prédio.

Nesta sexta-feira, dia 14, visitaram o local o prefeito José da Silva Coelho Neto, a presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente Maria das Graças Zurlo, o chefe de gabinete Benedito Vieira e os membros da administração municipal secretário José Panigada e diretores Giovanne Leite e José Ricardo Arruda.

De acordo com o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Luis Carlos da Silva, todo o projeto da obra teve início através do Conselho Municipal de Meio Ambiente. “Este espaço foi discutido por mais de dez anos pelos integrantes do conselho. Todo investimento será custeado pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente com apoio da prefeitura, portanto é um investimento genuinamente platinense que melhora o atendimento a toda população”, declarou. O custo da obra é de aproximadamente R$780 mil.