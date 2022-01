S.J. da Boa Vista tem prazo para requerer progressão na carreira

Atenção professores: prazo para apresentar curso de aperfeiçoamento até outubro

Professores integrantes do Magistério Municipal de São José da Boa Vista que desejarem avançar na carreira profissional devem apresentar os títulos de comprovação de seus cursos de aperfeiçoamento durante o mês de outubro deste ano, o prazo final vai até o dia 31.

A orientação é da Procuradoria do Município e se refere ao período de 2021/2022. A regulamentação contida no Decreto 338/2020 diz que a recepção dos títulos é responsabilidade da Divisão Municipal de Educação, que por sua vez, encaminhará toda a documentação para a Divisão de Recursos Humanos a fim de que as providências subseqüentes sejam tomadas, conforme determina o artigo 6º.

O Procurador do Município, Ronny Carvalho da Silva, alertou que somente serão aceitos certificados emitidos por instituições de ensino oficial ou reconhecidas pelo MEC e por entidades ou órgãos da Administração Pública, além é claro, de guardar relação com a educação básica e com as atividades pedagógicas. “Os títulos emitidos eletronicamente somente serão considerados válidos desde que apresentem mecanismo de validação on line (chave de autenticação). Outro aspecto importante é que os professores devem ficar atentos para não protocolarem certificados que já foram apresentados e que já foram utilizados anteriormente”, afirmou.

Para finalizar, o Procurador disse que os professores devem ficar atentos aos prazos e ao regulamento previsto no Decreto nº 338/2020. A título de sugestão Dr. Ronny afirmou que é importantíssimo que os interessados leiam atentamente o decreto.