São José da Boa Vista comemora os 62 anos

Confira programação desta quinta até o sábado

São José da Boa Vista festeja seus 62 anos de emancipação político-administrativa.

Como comemoração, haverá muitas atrações na cidade. Nesta quinta-feira, dia 20, o humorista Juca Bala e o Grupo Rodeio sobem no palco.

Nesta sexta, dia 21, é a vez da banda Jair Super Cap.

Já no sábado, dia 22, será o cantor Edu Ramos quem fará um grande show sertanejo.

A programação conta com show de talentos locais todos os dias, pois uma grande estrutura foi montada no Estádio José Miguel Rolim, local escolhido para abrigar os festejos do aniversário de São José da Boa Vista.

A cidade carrega história, tradição, encantos e a identidade de sua gente trabalhadora.