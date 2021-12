Traficante e policial se machucam no centro platinense

Colisão aconteceu no final da tarde na esquina da rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado e avenida Oliveira Motta

Durante fuga numa Honda XRE, um bandido colidiu contra um GM Vectra em torno de 18h25m desta quarta-feira, dia 29, na esquina da avenida Oliveira Motta com a rua Coronel Joaquim Rodrigues do Prado, no centro platinense. Em seguida, se envolveu no acidente também um PM da Rocam(Rondas Ostensivas com Motocicletas) com uma BMW 1.000 cilindradas, que fazia o monitoramento tático tentando abordar o homem.

O elemento, mesmo machucado, tentou escapar a pé, porém acabou sendo dominado e preso. Tanto o policial militar quanto o marginal foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados ao Pronto-Socorro sem risco de mortes.

A mulher dona do carro não se feriu, mas estava muito nervosa.

O médico Luciano Dias dos Reis, que tem uma clínica na frente do local do sinistro, informou às 22h45m que o PM Hidelberto Viana estava com muita dor no momento das colisões, e que até agora está esperando o resultado da tomografia (imagem que mostra um único plano de um objeto com detalhes muito específicos; a tomografia é o processo para gerar um tomograma, uma imagem bidimensional de uma fatia ou seção através de um objeto tridimensional).

De acordo com o comandante da 4ª Cia, Marciano Corsini, o indivíduo portava cocaína e ecstasy (uma droga sintética).

Até agora o traficante ainda está no PS. Será encaminhado à 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil para depois ser encarcerado em Bandeirantes ou Andirá, pois a cadeia platinense só abriga detentas.

Efeitos do ecstasy (MDMA) sobre a saúde

O ecstasy tem efeito estimulante utilizado principalmente em festas noturnas e de longa duração, como as raves. Os riscos psíquicos, fisiológicos e comportamentais do consumo da droga são importantes. O ecstasy é um produto formado por uma molécula da família das anfetaminas, o MDMA, cujo nome científico é metilenodioximetanfetamina. Efeitos a curto prazo do ecstasyLogo após o uso da droga, o consumidor experimenta sensações de euforia e bem-estar, além de mostrar-se resistente à fadiga, sono ou fome. Porém, poucas horas depois, o usuário já começa a sofrer de angústia, sudorese excessiva, dores de cabeça, náuseas e, em casos mais graves, incapacidade de se comunicar. Forma e consumo O ecstasy se apresenta em forma de gel, pó ou comprimidos – modalidade mais comum. A princípio, seu consumo se restringe de 50 a 150 miligramas. No entanto, a tolerância à substância se instala rapidamente e seus usuários podem aumentar as doses em pouco tempo. Duração dos efeitos do ecstasy Os efeitos do ecstasy duram de duas a quatro horas. Passado esse período, o usuário pode sofrer de quadros similares à depressão, além de situações de grande angústia, fadiga e desidratação.