Praça da Matriz platinense terá novo parque infantil

Playground é o primeiro a ser instalado junto com outros sete parques adquiridos pela prefeitura

A Praça Frei Cristóvão (praça da igreja Matriz), em Santo Antônio da Platina, receberá nesta semana um novo parque infantil. O conjunto de brinquedos com gangorra, gira-gira, balanço e escorregador já poderão ser usados pelas crianças a partir do próximo fim de semana.

A prefeitura através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico junto com o Departamento de Indústria, Comércio e Turismo adquiriu um total oito parques que serão instalados também na Avenida Palma Rennó, Conjunto João Furtado, Conjunto Júnior Afonso (Morro do Sabão), Vila Santa Terezinha, no parque ao lado Estação do Ofício, Jardim Santa Crescência e no povoado da Platina. O investimento é de aproximadamente R$27 mil em recursos próprios.

O serviço de instalação dos brinquedos é feito pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e deve ser concluído nos bairros dentro dos próximos 60 dias. Além do parque infantil, o banheiro da praça também está passando por pintura e a iluminação de Natal está sendo concluída para as festividades de fim de ano.