Ponto It: Peça aqui Pizzas/massas/sorvete

Na produção das pizzas, além das massas passarem pelo período correto de fermentação (mínimo de 36 horas), são feitas à mão com muito carinho e dedicação, elaboradas com atenção a todos os detalhes, para que o sabor único de cada peça sempre saia da melhor maneira.

⁣

E para garantir uma massa de qualidade, é utilizada a farinha Caputo no preparo. É uma farinha italiana, de qualidade premium que possibilita um período de fermentação mais longo trazendo sabor e leveza únicos.⁣