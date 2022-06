Platinense de 5 anos morre afogado hoje

Óbito confirmado no Hospital Nossa Senhora da Saúde

O corpo de bombeiros, policiais militares, médicos e enfermeiros, enfim, socorristas tentaram de todas as formas, mas não conseguiram evitar a morte trágica de um menino de cinco anos, meio-dia e meia desta terça-feira, dia 14, em Santo Antônio da Platina.

A criança caiu numa piscina no Condomínio José Otávio, na localidade rural chamada Jacutinga, perto da fazenda Eldorado, da Venda do Leôncio, e próximo do distrito do Monte Real.

A mãe, desesperada, achou o filho submerso, o tirou das águas e a agonia prosseguiu. As corporações foram acionadas em torno de 11h10m.

A vítima estava no que, no protocolo se chama Grau 6: Vítima em parada cardiorrespiratória, inconsciente, em apneia, sem presença de pulsos arteriais centrais, presença de espuma nos lábios…

A genitora acompanhou, em choque, e desmaiou três vezes.

Mesmo assim, o garotinho foi levado ainda com vida para atendimento emergencial e hospitalar com massagem/pressão toráxica e medicação intravenosa, mas não resistiu.

