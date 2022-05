Acompanhe ao vivo o funeral hoje do ancião Antônio Vaz Vieira

Corpo será sepultado hoje às 14 horas no Cemitério São João Batista

Antônio Vaz Vieira (fotos) conhecido como Ancião Toninho, faleceu na tarde deste sábado, dia 14, em Santo Antônio da Platina aos 77 anos. Tinha vários problemas de saúde. Seu corpo está sendo velado Salão do Anexo da Congregação Cristã do Brasil (Rua Benjamin Constant, 900 – 998), centro da cidade.

O Serviço Divino no Funeral é neste domingo, dia 15, às 13 horas, e o sepultamento às 14 horas no Cemitério São João Batista. Deixou a esposa, cinco filhos , 59 anos de casados, 24 netos e 24 bisnetos, 1 tataraneto.

Havia três anciãos na Congregação Cristã platinense, agora há dois (Joaquim Frauzino Honorato) e Vagner Rogério Messias.

Antônio Vaz Vieira foi inclusive Cidadão Benemérito de Santo Antônio da Platina.

É uma igreja cristã não denominacional, a primeira a instalar-se em território brasileiro dentre as que são comumente classificadas como pentecostais, apesar de não identificar-se como tal. De origem ítalo-americana, chegou ao Brasil por intermédio do trabalho missionário de Louis Francescon em 1910.

Suas primeiras igrejas foram fundadas no Paraná em Santo Antônio da Platina e em São Paulo no Bairro do Brás.Atualmente, segundo o próprio relatório anual oficial da comunidade religiosa, estima-se que ela esteja presente em 73 países.

A Congregação Cristã no Brasil figura entre as maiores denominações evangélicas no Brasil, com mais de 2,3 milhões de membros e cerca de 20.000 templos espalhados pelas cinco regiões brasileiras, conforme o Relatório nº 83 Edição 2019/2020.

Ela aderiu aos resultados da Convenção realizada em 1927, na cidade de Niagara Falls, nos Estados Unidos, da Convenção da Igreja Cristã Italiana da América do Norte, na qual foram definidos e adotados os 12 Artigos de Fé. Já em 2003, foi celebrada a Convenção Internacional das Congregações Cristãs, estabelecendo princípios comuns de gestão eclesiástica, no entanto, sem haver organização nacional prevalecente uma sobre a outra.

