Internado vereador Buchecha de SAP

Está consciente e em licença por duas semanas

O comerciante e vereador Edson Muniz Gonçalves (foto), de 56 anos (fará 57 em outubro próximo) foi internado no Hospital Nossa Senhora da Saúde, em Santo Antônio da Platina infectado pela Covid-19.

Buchecha, como é conhecido, foi reeleito para cumprir seu segundo mandato pelo PSB e fez 553 votos. Tirou licença de 15 dias que vence no fim de semana. Na sessão ordinária de segunda-feira, dia 28, faltará. A partir de então, conforme explicou o presidente do Legislativo, José Jaime Mineiro(PSDB) haverá recesso por 30 dias. O suplente é o correligionário Valter do Salão.

Permanece estável, não está intubado, mas seu quadro clínico inspira cuidados, usando o capacete Elmo. Familiares e amigos pedem orações.