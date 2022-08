Inaugura moderna Clínica de Estética ELEECE em SAP

Emagrecimento, celulite, gordura localizada, estrias, flacidez, tratamentos faciais e de retenção de líquidos

Eleece é uma clínica especializada em soluções de emagrecimento e tratamentos estéticos com foco em Emagrecimento Saudável, Celulite, Gordura Localizada, Estrias e Flacidez e tratamentos faciais. A moderna empresa foi inaugurada neste fim de semana.

Através da alimentação saudável, a ELEECE é muito mais que uma clínica de estética e emagrecimento, oferecendo benefícios exclusivos que ajudam a emagrecer com saúde e eliminar aquela gordurinha indesejada desde o começo do tratamento.

Os tratamentos oferecidos pela clínica já estão mudando muitas pessoas. Devolvendo a autoestima, a disposição e a alegria em estar bem e satisfeito(a) com o próprio corpo.

A empresa também oferece tratamentos para retenção de líquidos, tratamentos faciais para linhas de expressão, manchas e cicatrizes, e até mesmo para diminuição do excesso de pele que se forma entre o rosto e o pescoço, a temida papada, e rejuvenescimento íntimo.

Os resultados são realmente incríveis e é possível notar uma grande diferença em pouco tempo de tratamento. “A felicidade de nossos clientes nos deixa muito felizes”, assegura o CEO da ELEECE, Leonardo Mello.

A ELEECE está situada no centro de Santo Antônio da Platina, na rua Rui Barbosa, 1133(em frente da 4ª Cia da PM). Você também pode entrar em contato através dos telefones (43) 3534-3564 ou (43) 99938-7953 para agendar uma consulta bônus.

‘O que a ELEECE proporciona é a oportunidade de mudança de hábitos dos clientes. As pessoas chegam até nós, muitas vezes, preocupadas com a saúde ou insatisfeitas com o corpo, e nossos tratamentos dão a elas a chance de melhorar a alimentação, a rotina e viver novas experiências. Isso reflete não apenas na saúde, mas também na vida pessoal e profissional.As pessoas tornam-se confiantes e preparadas para vencer novos desafios”, finaliza Leonardo.