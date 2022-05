Corpo de rapaz será enterrado

Morto por marginais que o confundiram com policial, segundo familiares

Alexandre Rodrigo Figueiredo (fotos) perdeu a vida em torno de 4h15m da madrugada deste sábado, dia 28, no pátio de combustíveis Cristo Rei, às margens do KM 17 da BR-153, bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho, mas não havia médico legista, e depois, ao IML de Londrina, onde houve a necropsia.

Chegou para ser velado no início da noite na Funerária Santo Antônio, na avenida Oliveira Motta.

O sepultamento será neste domingo, dia 29, às 10h15m

no Cemitério Parque das Oliveiras.

Ele estava com o irmão, a namorada dele e o sobrinho, todos de Santo Antônio da Platina. O grupo voltava de madrugada de uma festa em Jacarezinho e parou para usar o banheiro do posto.

Já nos sanitários, os três jovens (a moça ficou no veiculo) foram hostilizados por um bando de pelo menos seis homens, dois deles armados com facas.

Houve discussão, tentaram fugir com o Toyota Corolla em que viajavam, mas caíram no buraco, onde é feita a manutenção de carros. Correram a pé, sendo que um deles, o mais jovem, se feriu numa das mãos.

Alexandre, que não era casado e nem tinha filhos, foi atacado pela quadrilha e faleceu em poucos minutos, a golpes de faca.

Os bandidos fugiram.

Familiares conversaram com o Npdiario e relataram que os assassinos “acusavam” os jovens de serem policiais e por isso teria havido as agressões.

Alexandre trabalhou como cabeleireiro, mas nos últimos meses era sócio do irmão de uma tabacaria/lanchonete em frente do Platina Shopping, no centro platinense.

