Santo Antônio cinco; Jacarezinho nenhum

NÚMEROS INSTÁVEIS INDICAM QUE OS CUIDADOS SANITÁRIOS DEVEM PERMANECER

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Santo Antônio da Platina, atualizado nesta quinta-feira, dia 12, pela Secretaria Municipal de Saúde registrou cinco resultados positivos. A cidade segue com 6.635 positivados, deste total, 6.406 estão recuperados.

Há 84 pacientes em fase ativa da doença, dos quais seis hospitalizados e 78 em tratamento domiciliar.

Em andamento,87 casos suspeitos.

São 145 óbitos.

Boletim oficial sobre a situação do coronavírus em Jacarezinho, atualizado nesta quinta-feira, dia 12, pela Secretaria Municipal de Saúde mostrou zero resultado positivo. A cidade segue com 6.314 positivados, deste total, 6.185 estão recuperados.

Há 24 pacientes em fase ativa da doença.

Em andamento, estão outros 68 casos suspeitos.

São 105 óbitos.