Santana do Itararé recebe R$ 300 mil

Destinado para pavimentação do trecho da estrada rural do Bairro Água da Onça

O prefeito de Santana do Itararé, José de Jesus Isac (PT), assinou nesta terça-feira, 19, convênio que garante R$ 300 mil para pavimentação de trecho da estrada rural do bairro Água da Onça. O programa Estradas da Integração, da Secretaria Estadual da Agricultura, vai atender a indústria de polvilhos e dezenas de famílias que usam diariamente a via.

“É um recurso importante para a infraestrutura rural. São mais de 30 trabalhadores e mais de 150 veículos que cruzam a estrada diariamente, com a produção rural, que leva alimento para o Brasil e o mundo”, destaca Romanelli.

O prefeito Zé Isac acrescenta que, além de atender diretamente a indústria de polvilhos, a pavimentação vai promover melhorias na produção leiteira, uma das principais fontes de receitas das famílias daquela região de Santana do Itararé.

Segundo ele, o dinheiro já está disponível e nos próximos dias a prefeitura deve realizar o processo licitatório para dar início a obra. “Temos uma pecuária forte, com centenas de famílias que trabalham na agricultura familiar a principal fonte de renda. Por isso, a pavimentação representa o progresso para essas famílias”.

O governador Ratinho Júnior (PSD) destacou que o Estradas da Integração é o maior programa de pavimentação rural da história do Paraná. “Foi criado para atender a agricultura familiar e a produção no campo, fazendo com que a infraestrutura chegue mais perto daqueles que produzem alimento para o Brasil e o mundo”.

O deputado Luiz Fernando Guerra (PSL) e o secretário Norberto Ortigara também participaram da assinatura do convênio no Palácio Iguaçu, sede do Governo do Paraná, em Curitiba.