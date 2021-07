Santa Cecília do Pavão evidencia qualidade de vida no NP

Com suporte do prefeito e dos deputados gestão avança





O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) participou nesta quarta-feira, 28, das comemorações dos 61 anos de emancipação político-administrativa de Santa Cecília do Pavão, no Norte Pioneiro. Para o deputado, nos últimos anos, a cidade avança com o diálogo entre o poder público e a comunidade e que apresenta resultados positivos em vários setores.

“Santa Cecília do Pavão é um município que nos dá orgulho. Uma data que deve ser muito comemorada, pois o município avançou muito nos últimos anos, com uma política séria que ajuda a melhorar a vida das pessoas”, disse o deputado.

No dia do aniversário, foram entregues novos veículos e anunciados investimentos em obras e aquisição de equipamentos no valor de R$ 200 mil, através de emenda parlamentar do deputado federal Toninho Wandscheer (Pros).