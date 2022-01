Sanepar suspende rodízio temporário em Quatiguá

Eliminação de represamentos e chuvas, ainda que pouco volumosas, viabilizaram retorno do abastecimento normal

A Sanepar suspendeu o rodízio no abastecimento em Quatiguá (foto). A empresa voltou a operar o sistema dentro da normalidade e já não pratica o modelo de distribuição de água alternado desde o dia 31. A situação foi viabilizada graças à colaboração de proprietários rurais que liberaram água represada ao longo do Ribeirão Lajedo, somada às chuvas ainda que pouco volumosas dos últimos dias.

A suspensão é temporária, como em Carlópolis e Santo Antônio da Platina, onde as chuvas do dia 29 viabilizaram a retomada do abastecimento desde a última quinta-feira (30).

A estiagem no Paraná deve permanecer durante em janeiro, já que a previsão é de chuvas esparsas e pouco significativas. A Sanepar segue analisando todos os dias a situação dos mananciais e o consumo da população e, se houver necessidade, pode reimplantar o rodízio a qualquer momento nessas cidades.