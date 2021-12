Sandro Alex empenha R$ 1 milhão para obras no Jardim Panorama

Convênio será assinado nesta quarta-feira (01) e depois vai à Câmara

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) empenhou no dia 26 de novembro R$ 1 milhão para as obras de drenagem e pavimentação do Jardim Panorama. Compromisso do deputado federal Sandro Alex (PSD), secretário na Pasta, o convênio está pronto para ser assinado, o que deve ocorrer nesta quarta-feira, dia 1º de dezembro. Após a assinatura, o prefeito Marcelo Palhares (PSD) encaminhará projeto de lei para inclusão dos valores na Lei Orçamentária Municipal.

No total, o valor do convênio será de R$ 8,432 milhões, dos quais R$ 6 milhões serão custeados pela SEIL, e o restante pelo Município.

O prefeito Marcelo Palhares (PSD) comemora a conquista, cujo trabalho foi iniciado por ele ainda antes da posse, logo após as eleições. Os projetos estavam prontos, mas não havia previsão orçamentária, a popular verba, para a obra. Foi aí que o prefeito eleito procurou o deputado Sandro Alex, solicitando os recursos. “O secretário Sandro Alex foi muito parceiro de Jacarezinho, e graças à confiança em nosso trabalho, se prontificou a tomar todas as medidas para viabilizar os recursos, e o que é melhor, a fundo perdido, ou seja, a Prefeitura não terá que devolver esse dinheiro ao Estado. Estamos muito felizes, e vamos acelerar ao máximo para que a licitação possa ser realizada já nos primeiros dias de janeiro”, prevê Palhares.

Segundo o prefeito, o Jardim Panorama será a maior obra de pavimentação de seu governo, em extensão. “Esperamos que os moradores tenham ciência de que vamos fazer uma obra de qualidade, e que por isso tem custos elevados. Nós gostaríamos que as obras acontecessem mais rápido, mas temos todo um procedimento burocrático que tem que ser observado para que um bairro desse porte seja pavimentado. Por isso eu só tenho a agradecer, tanto aos moradores, pela compreensão, ao secretário Sandro Alex, ao governador Ratinho Junior, aos deputados da base na Assembleia Legislativa e aos vereadores, que certamente aprovarão as leis orçamentárias rapidamente”, conclui Palhares.