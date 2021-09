Empreendedor agora tem espaço em Pinhalão

É a 17ª unidade instalada no Norte Pioneiro

Foi inaugurada, nesta terça-feira (31), a Sala do Empreendedor de Pinhalão, a 17ª do Norte Pioneiro. O espaço vai funcionar na biblioteca municipal, que fica na rua Geraldo Vieira, 179, centro da cidade. O atendimento aos empreendedores será realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas, com intervalo de almoço do meio-dia às 13 horas, de forma gratuita.

A Sala do Empreendedor funcionará como um canal de atendimento disponibilizado por meio de parceria entre Sebrae/PR e Prefeitura de Pinhalão. O objetivo é incentivar a legalização de negócios informais que se enquadrem na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, assim como facilitar a abertura de novas empresas, e oferecer orientações e capacitações aos microempreendedores individuais (MEI) e microempresas.

O prefeito de Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar, destaca a importância da parceria entre o município e o Sebrae/PR para fomentar micro e pequenos negócios locais. “Todos que têm a intenção de abrir o próprio negócio serão bem orientados, assim como os que já estão à frente de empresas na cidade”, afirma.

A consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos, conta que o município possui 315 microempreendedores individuais formalizados e que a expectativa é aumentar em pelo menos cem o número de negócios após a inauguração da Sala. Segundo ela, o espaço vai levar informações e orientações para futuros empreendedores, assim como MEI e microempresas do comércio, turismo e agronegócio, que buscam apoio para a retomada, reposicionamento de marca e melhorias na gestão.

“Nossa ideia é trabalhar com produtos diferenciados, fomentar as IGs [Indicações Geográficas] e marcas coletivas. Como Pinhalão possui muitos produtores, a Sala do Empreendedor passa a ser um canal muito importante para agregar neste processo. Com orientações focadas em gestão, mercado, inovação, transformação digital, entre outras, o objetivo é levar melhorias para as propriedades rurais”, afirma.

A partir de outubro, a Sala vai iniciar a programação de cursos, oficinas e palestras online e também passará a oferecer os serviços de orientação e acesso a crédito pela Fomento Paraná.

Um dos diferenciais da Sala de Pinhalão, segundo a consultora, é que, por estar localizada na biblioteca, com computadores e acesso à internet, os frequentadores do espaço poderão acessar os cursos EAD do Sebrae/PR, assim como as consultorias e oficinas por lá, mediante agendamento prévio.

Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas pelo e-mail saladoempreendedor@pinhalao.pr.gov.br e telefone (43) 3569-1179.