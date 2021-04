Rotam prende jovem em Ibaiti

Rapaz de 27 anos estava com maconha e cocaína

A ROTAM de Ibaiti, em patrulhamento pela rua Santa Luzia em torno de uma hora da madrugada desta quinta-feira, dia oito, viu um grupo de cinco pessoas sentadas, sendo realizado a abordagem. Em revista pessoal, localizado com um indivíduo um invólucro de maconha.

Em buscas pelo local, havia embaixo de uma pedra outro invólucro de cocaína, o qual o abordado assumiu ser de sua prioridade.

Na sequência, com apoio da rádio-patrulha, a corporação se dirigiu até a residência do elemento e com autorização de seu pai, realizadas buscas no quarto, encontradas dez munições calibre .32 e 08 munições .38. SPL (própria para revólveres, contudo existem algumas poucas pistolas que usam esse cartucho).

Diante dos fatos, o abordado (27 anos) e o material apreendido foram encaminhados à 37° DRP para as providências de polícia judiciária.