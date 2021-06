Rotam detém rapaz com cocaína: Ibaiti

Placa da moto adulterada, numeração do motor e do chassi suprimidas

A ROTAM em patrulhamento no início da madrugada desta quinta-feira, dia 24, viu transitando uma motocicleta optando pela abordagem no cruzamento das ruas José de Moura Bueno e Paraná, em Ibaiti.

Durante busca pessoal no condutor, localizadas três porções de cocaína (2,1 gramas) além de certa quantia em dinheiro.

Constatou-se que a placa da motocicleta era adulterada, bem como a numeração do motor e do chassi suprimidas. Diante do exposto foi realizada a prisão do rapaz de 20 anos que foi entregue na 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ibaiti com a moto e o entorpecente.