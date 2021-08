Romanelli pede promoções para agentes penitenciários

Defende que a categoria merece receber os avanços de carreira

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto) elogiou nesta quarta-feira, 11, a decisão do governador Carlos Massa Ratinho Junior ao autorizar o pagamento de promoções e progressões aos servidores estaduais. Ele também pediu atenção às reivindicações dos agentes penitenciários, defendendo que a categoria merece receber os avanços de carreira.

Segundo o Primeiro secretário da Alep, o anúncio do governador reforça que o Estado está cumprindo com os compromissos assumidos com a base parlamentar na Assembleia Legislativa. “Com a melhoria da arrecadação, o governador cumpre o que foi pactuado. É uma atitude elogiável”, afirmou o deputado.

A situação dos agentes penitenciários, defendeu o parlamentar, merece atenção do governo. De acordo com o deputado, há uma negociação para a abertura de vagas na classe 2, e isto é fundamental para que os profissionais possam evoluir na carreira. “É preciso destravar esta pauta e resolver a questão de forma definitiva”, ressaltou ele.

Romanelli lembrou ainda da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para criação da Polícia Penal, que tramita na Assembleia Legislativa. “É um assunto importante, que valoriza o trabalho desta categoria de servidores públicos que desempenha uma atividade essencial e com alto grau de perigo”, disse o deputado.

Pagamento – Na terça-feira, 10, o governador Ratinho Junior liberou R$ 128 milhões para o pagamento de promoções e progressões relativas aos exercícios de 2019 e 2020 para 16.319 professores e servidores da Secretaria de da Educação e do Esporte (Seed). Segundo o governo, o processo terá sequência nos próximos dias, com a inclusão de outras categorias.