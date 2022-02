Deputado Romanelli entrega viaturas à três cidades do NP

Serão destinadas à Polícia Militar de Joaquim Távora, Ribeirão Claro e Santana do Itararé

O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) visita seis municípios dos Campos Gerais e Norte do Paraná nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (4). Em Londrina, ele participa da entrega veículos para a Saúde da região e do anúncio da autorização para licitação do viaduto da PUC. Já em Jacarezinho, entrega viaturas para a Policia Militar.

Antes, na quinta-feira, Romanelli estará nos Campos Gerais. Em Rebouças, se reúne com lideranças locais e o prefeito Luiz Everaldo Zak (PSD). Também visita a Compensados Drabecki, considerada a 18ª melhor empresa para se trabalhar no Paraná em 2018 e que exporta para mais de 40 países.

Depois, o deputado estará em Prudentópolis no encontro com o vereador Claudinei Beló (PSB) e lideranças locais. Ainda na quinta-feira, segue para Imbituva, onde entrega veículo para a Saúde e visita obras de iluminação na cidade.

Na sexta-feira, a agenda será no Norte do Estado. Começando em Londrina, Romanelli participa da entrega de 87 veículos para os municípios que integram 17ª Regional de Saúde. Depois, do anúncio da licitação das obras do Viaduto da PUC, com a presença do governador Ratinho Junior (PSD).

A obra vai liberar o fluxo de veículos de Londrina pela BR-369 e permitir o cruzamento da rodovia nos sentidos do campus da universidade e do pool de combustíveis. O investimento é de R$ 13 milhões, com prazo de 15 meses para a conclusão.

Em Jacarezinho, Romanelli entrega três viaturas da Polícia Militar, para os destacamentos de Joaquim Távora, Ribeirão Claro e Santana do Itararé.

A agenda será finalizada em Pinhalão, quando o parlamentar visitar o Hospital Domingos Calixto, acompanhado do diretor Ricardo Cersosimo.