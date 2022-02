Romanelli entrega veículos para três cidades do Norte do Paraná

Oito veículos foram para Assaí, Sertanópolis e Primeiro de Maio

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) entregaram nesta sexta-feira, 4, em Londrina, oito veículos do Programa Saúde da Família para Assaí, Sertanópolis e Primeiro de Maio. Ratinho Junior também assinou a licitação para a construção do Viaduto da PUC.

Segundo o deputado, é o maior programa de renovação da frota de veículos para a saúde. “É um investimento para melhorar o trabalho das equipes da atenção primária e agilizar o atendimento aos moradores das três cidades”, disse.

Os oito automóveis são VW Gol, zero km, motor 1.0, com ar-condicionado, direção hidráulica e quatro portas. Os carros foram adquiridos com recursos do Tesouro do Estado.

Viaduto da PUC — O edital de licitação da ligação com a Avenida Jockey Clube, através do viaduto da PUC (na BR-369 – Km154) será publicado no Diário Oficial. A partir da contratação, a empresa vencedora terá três meses para ao projeto executivo e doze meses para a obra.

A obra, que terá a extensão de 1 quilômetro, principal rota dos veículos que passam por Londrina em direção a Maringá . O trecho também faz ligação entre os municípios da Região Metropolitana. O investimento estimado ultrapassa os R$ 20 milhões.