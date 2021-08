Deputado Romanelli prestigia evento em Santuário (vídeo)

“É um recanto de fé e devoção presentes no Norte Pioneiro”

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) participou neste sábado, 28, em Bandeirantes, da doação da Praça São Miguel ao Santuário São Miguel Arcanjo. O espaço poderá receber até 1500 fiéis e peregrinos de várias partes do Paraná e do Brasil. ” É um recanto de fé e devoção, onde se pode descansar em busca de graças ou agradecimento pelas bênçãos recebidas pelo Arcanjo Guerreiro que melhor simboliza a luta do Bem contra o Mal”, observou o parlamentar.

A praça tem lojas, banheiros e restaurantes. E terá toda infraestrutura externa para outros investimentos como a construção da passarela na BR-369 e a via de acesso da PR 885. Desde que iniciou as atividades, em 2012, o Santuário São Miguel Arcanjo mudou a rotina de Bandeirantes e do Norte Pioneiro, que começaram a ver as frequentes peregrinações de fiéis.

O deputado federal licenciado e secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, também esteve em Bandeirantes prestigiando o evento e representando o governador Carlos Massa Ratinho Junior, e apresentou o projeto de adequação do acesso ao Santuário bem como da passarela que liga o Santuário à gruta de Nossa Senhora de Lourdes.

Rota do Rosário – O santuário é um dos 299 atrativos do Paraná no segmento do turismo religioso. O templo integra a Rota do Rosário, destino de turismo religioso criado em 2014. Formado por 12 cidades do Norte Pioneiro e Campos Gerais, o trajeto completo da rota forma um rosário.

As peregrinações começam por Piraí do Sul e Jaguariaíva e passam por Arapoti, Ibaiti, Tomazina, Ribeirão do Pinhal, Siqueira Campos, Joaquim Távora e Santo Antônio da Platina, seguindo até Bandeirantes, Jacarezinho e Ribeirão Claro, onde o rosário se fecha.