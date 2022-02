Romanelli e Ratinho anunciam investimentos em Cornélio

Anunciam inauguração de diversas obras e novos investimentos

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior (PSD) inaugura obras e anuncia novos investimentos nesta quinta-feira, 17, em Cornélio Procópio. O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) e o prefeito Amin Hannouche (PSD) vão acompanhar o governador.

Na terça-feira, 15, a cidade completou 84 anos de emancipação político-administrativa. “Desde o final do ano passado, articulamos com a Casa Civil uma agenda do governador em Cornélio Procópio para marcar o aniversário da cidade”, disse Romanelli.

“A pandemia não permitiu a festa em comemoração ao aniversário. Mas vamos receber os presentes, com a vinda do governador, que vai inaugurar obras e ainda autorizar o início de outras, que vão garantir a preservação ambiental e o acesso da população à área de lazer”, disse Amin Hannouche.

Na agenda de Ratinho Júnior está a inauguração do Colégio Estadual Willian Madi e a assinatura da ordem de serviço para a construção do Parque Urbano. Também serão anunciados investimentos de R$ 4,5 milhões para modernização, sinalização e recapeamento da pista de pouso do Aeroporto Francisco Lacerda Junior.

Ratinho Junior, Romanelli e Hannouche formalizam o repasse de R$ 16,4 milhões para compra de equipamentos e mobiliário do Hospital Regional.

A unidade regional vai ampliar o atendimento ao SUS de duas regionais de saúde do Norte Pioneiro.

Educação — Com as obras concluídas no ano passado, o Centro Estadual de Educação Profissional Professor William Madi já iniciou as aulas presenciais. As obras foram iniciadas em 2013, foram paralisadas e retomadas no atual governo.

O prédio do colégio foi totalmente reconstruído, com investimento de R$ 3,8 milhões. “É uma obra que abriga também uma escola municipal e que atende uma comunidade carente, de estudantes que terão a oportunidade de ter a vida transformada pela educação de qualidade”, disse Romanelli.

Parque Urbano — Outra obra esperada é a de construção de um Parque Urbano. O convênio foi assinado em dezembro, no valor de cerca de R$ 2,3 milhões e as obras terão início nos próximos dias. “O parque ocupa uma área de mais de 26 mil metros quadrados, quase 4 mil de área construída. Vai transformar o Lago São Luiz em um local para atividades para educação e integração ambiental, recreação e contato com a natureza, academias ao ar livre, entre outras benfeitorias”, disse Amin Hannouche,

Além disso, no parque será implantado o projeto Poliniza Paraná, que prevê a construção de um jardim para criação de mel por abelhas sem ferrão. “Vamos incentivar a implantação de colmeias como ferramenta de educação ambiental, mostrando a importância e os benefícios que os insetos promovem para o ecossistema. Com isso, queremos reintroduzir polinizadores nativos em seus locais de origem, já que muitos deles se encontram ameaçados de extinção”, disse Romanelli.

