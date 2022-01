Romanelli e Hiroshi anunciam equipamento para Carlópolis

O investimento da Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado é de R$ 590 mil

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSD) anunciaram a liberação de R$ 590 mil para a compra de um rolo compactador para o município. O investimento é uma parceria da prefeitura com a Secretaria do Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado.

“É um equipamento essencial para a prefeitura realizar, de forma mais ágil e econômica, obras na infraestrutura rural e urbana de Carlópolis”, destacou o Primeiro secretário da Assembleia Legislativa.

O chefe do executivo agradeceu o apoio do parlamentar e a parceria com o Governo de Carlos Massa Ratinho Junior. “Com diálogo e bons projetos estamos realizando uma série de investimentos e obras na cidade”, disse, satisfeito.