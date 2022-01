Romanelli e Amin agendam visita de Ratinho em Cornélio Procópio

A expectativa é que Carlos Massa Ratinho Junior visite a cidade no dia 15 de fevereiro

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) e o prefeito Amin Hannouche (PSD) estão agendando com o Palácio Iguaçu a segunda visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) em Cornélio Procópio. A expectativa é de que se dê em 15 de fevereiro, quando a cidade completa 84 anos de emancipação político-administrativa.

“Estamos programando junto com o prefeito Amin a vinda do governador e do secretário Beto Preto (Saúde) para formalizar o repasse de R$ 16 milhões para comprar os equipamentos do Hospital Regional da Amunorp”, adiantou Romanelli nesta sexta-feira, 28.

Outro investimento a ser anunciado é a construção de um centro de especialidades médicas, anexo ao hospital, no valor de R$ 18,5 milhões.

O prefeito Amin Hannouche disse que a visita do governador e os investimentos são um “presentão” de aniversário para a cidade. “É uma data boa a vinda do governador. Estamos no caminho certo. Cornélio Procópio está crescendo e prosperando. Claro, a economia do país está atrapalhando muito. Mas aquilo que está dentro da nossa competência, no município e no Estado, estamos fazendo, em parceria com o deputado Romanelli”, disse.

Recursos garantidos — Segundo o deputado, os recursos foram empenhados em 2021 e o ato vai formalizar a parceria com a prefeitura. “Estamos aguardando a agenda do governador, vamos recebê-lo e agradecer por todo trabalho e investimentos que estão sendo realizados nas cidades do Norte Pioneiro”.

Na mesma agenda, Ratinho Junior vai inaugurar oficialmente a Estadual William Madi. A escola foi totalmente reconstruída, um investimento de R$ 3,8 milhões. “O colégio já está pronto e funcionando”. Emenda do deputado, de R$ 20 mil, também deve garantir a compra de instrumentos da fanfarra da escola.

“Temos também que inaugurar os dois novos pavilhões da Uenp que ficaram prontos já faz algum tempo”, disse Romanelli. Os dois novos blocos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus de Cornélio Procópio, com 6,2 mil metros quadrados têm salas de aula, laboratórios, auditórios, sala de videoconferência, salas administrativas e de permanência, museu, banheiros, entre outros ambientes. Os blocos já abrigam os cursos de geografia, matemática e ciências biológicas.

“São obras importantes. A assinatura desse convênio com a prefeitura de Cornélio Procópio é com toda a região. O hospital é de todos os municípios da Amunop. Somos gratos porque é uma solução boa que conseguimos. Foi um trabalho duro, mas que deu certo”, disse Romanelli.

Saúde — O Hospital Regional de Cornélio Procópio está em fase de acabamento. Com a visita, o governador deve anunciar investimento de cerca de R$ 16 milhões para a compra de equipamentos e enxovais para que o hospital entre em funcionamento. Os recursos já foram empenhados no ano passado e falta apenas a liberação pelo governador Ratinho Júnior.

Outra obra que deve ser iniciada é a construção do AME (Ambulatório Médico de Especialidades). O Governo do Estado já autorizou a execução da obra de construção do prédio, em anexo ao Hospital Regional. Segundo Romanelli, serão investidos R$ 18,5 milhões na construção do imóvel, que servirá para atendimento com médicos especialistas dos moradores de toda a região.

“Queremos fazer um evento bonito para receber o governador e ao mesmo tempo reconhecer esse trabalho que está sendo realizado. Estamos aguardando marcar essa data para que o governador possa voltar a Cornélio Procópio de novo para fazer essa assinatura, em comemoração aos 84 anos do nosso município”, disse Amin Hannouche.