Romanelli destaca Botão do Pânico

Iniciativa será ampliada para todas as regiões do Paraná

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) destacou que o botão do pânico, ferramenta de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, será ampliado para todo o Paraná até julho.

“O botão do pânico já faz parte de uma efetiva parceria entre o Tribunal de Justiça, o Governo do Estado e a Polícia Militar. Há um cronograma para estender até julho para todas as comarcas do Paraná”, disse Romanelli.

O botão do Pânico é concedido por meio de uma decisão judicial. A vítima de violência doméstica e familiar pode usar a funcionalidade por meio do aplicativo 190-PR da Polícia Militar, no celular. A ferramenta permite à usuária que possua uma ou mais medidas protetivas acioná-la no momento em que se sentir ameaçada.

Ao clicar, o App detecta a posição geográfica atual da vítima e grava sessenta segundos de áudio do ambiente onde o celular se encontra. Ao receber o chamado, a central da Polícia Militar, encaminha a viatura mais próxima disponível ao local e transmite, aos agentes responsáveis, todas as informações necessárias para a realização do atendimento.

“A ampliação demonstra o comprometimento do judiciário e das demais instituições envolvidas na prevenção e combate à violência doméstica. É uma iniciativa que vai possibilitar a abrangência em todo o estado do serviço, cujo objetivo principal é reduzir a reincidência das agressões, possibilitando à vítima uma maior proteção do Estado”, afirmou a desembargadora Ana Lúcia Lourenço, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

CRONOGRAMA – As primeiras cidades que receberam o serviço em março deste ano foram Apucarana, Arapongas, Araucária, Campo Largo, Cascavel, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Irati, Londrina, Maringá, Matinhos, Paranaguá, Pinhais e Ponta Grossa.

Em 8 de junho, tiveram acesso ao dispositivo, também, as comarcas de São José dos Pinhais, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Cerro Azul, Colombo, Rio Branco do Sul, Antonina, Guaratuba, Morretes, Pontal do Paraná e Piraquara.

O cronograma da Polícia Militar prevê a disponibilização da ferramenta para mais de 100 municípios, até o fim de junho, contemplando as regiões norte, noroeste e sudoeste do estado.