Romanelli confirma passarela em santuário em Bandeirantes

Investimento de R$ 6,13 milhões facilitará acesso de peregrinos

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (PSB) confirmou nesta segunda-feira, 21, investimentos de R$ 6,13 milhões na construção de uma passarela para facilitar o acesso de peregrinos ao Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes. O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) publicou edital de licitação para execução da obra, que também inclui melhorias na rodovia BR-369.

O Primeiro secretário da Alep relata ter apresentado Requerimento para a realização da obra em novembro de 2019 e que a confirmação da passarela é resultado do trabalho feito pelos ex-prefeitos Celso Silva e Lino Martins( os dois na foto principal, o parlamentar e o secretário Sandro Alex).

“Houve um esforço conjunto para garantir essa obra, que garante mais segurança aos peregrinos que visitam o Santuário São Miguel Arcanjo”, disse o deputado.

O santuário de Bandeirantes, pontua Romanelli, é uma referência nacional e atrai caravanas de católicos de todo o Brasil. “Essa obra é mais um grande investimento para incentivar o turismo religioso no Norte Pioneiro”, disse o deputado. “Finalmente a licitação está aberta e conseguiremos levar mais este recursos para a região”.

Estrutura — A passarela será coberta e vai transpor a rodovia BR-369, num trecho de 55,60 metros. Uma rampa, de 42,20 metros, também será construída para promover acessibilidade dos fiéis. Está prevista ainda a construção de uma rotatória e a implantação de sinalização horizontal e vertical.

As empresas podem protocolar propostas até 22 de março, na sede do DER/PR em Curitiba. O resultado da licitação será divulgado no dia 23 de março.

O Santuário — O Santuário São Miguel Arcanjo integra a Rota do Rosário, principal roteiro do turismo religioso do Norte Pioneiro. O templo religioso é considerado o terceiro maior do mundo dedicado a São Miguel Arcanjo e atrai milhares de fiéis anualmente.