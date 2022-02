Romanelli confirma agenda de Ratinho Junior em Cornélio

Visita será na próxima quinta-feira (17), no aniversário da cidade

O governador Ratinho Junior (PSD) vai cumprir agenda em Cornélio Procópio na próxima quinta-feira, 17. A informação foi confirmada pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), que vinha intermediando a visita, que vai integrar as comemorações de 84 anos da cidade.

“Tínhamos apresentado esta demanda desde o final do ano passado e conseguimos incluir esta visita importante do governador Ratinho Junior para marcar o aniversário da cidade. Teremos uma agenda muito produtiva, com a inauguração de obras que tiveram apoio do Estado”, afirma Romanelli.

A agenda prevista inclui a inauguração oficial do Colégio Estadual Willian Madi, que começou a receber alunos neste ano, após a conclusão de um investimento de R$ 3,8 milhões. Outra entrega acontece na Uenp. “Temos também que inaugurar os dois novos pavilhões da Uenp que ficaram prontos já faz algum tempo”, disse Romanelli.

Os dois novos blocos da Universidade Estadual do Norte do Paraná, no campus de Cornélio Procópio, com 6,2 mil metros quadrados, têm salas de aula, laboratórios, auditórios, sala de videoconferência, salas administrativas e de permanência, museu, banheiros, entre outros ambientes. Os blocos já abrigam os cursos de geografia, matemática e ciências biológicas.

Aos 84 anos, Cornélio Procópio trilha o caminho certo, comemora Romanelli

“A evolução de Cornélio Procópio deve ser motivo de comemoração. Esta cidade que acolhe a todos, com sua população generosa, é um exemplo e alcançou o respeito de todo o Paraná. Sempre é possível avançar mais, mas acredito que estamos no caminho certo, no caminho que deveríamos trilhar”. A manifestação foi feita pelo deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) em razão dos 84 anos de emancipação político-administrativa nesta terça-feira, 15.

“Sei das minhas responsabilidades com o município e tenho muito orgulho de participar da construção desta grande história”, reforça Romanelli, deputado estadual que representa a cidade na Assembleia Legislativa e junto ao Governo do Paraná. Ele ressalta que o Cornélio Procópio investe em obras e ações para a melhoria da qualidade de vida da população, seja em saúde, habitação, educação, segurança pública, infraestrutura urbana e na área social.

“Nosso trabalho pela cidade é diário. Sou procopense 24 horas por dia e posso dizer, sem medo de errar, que estamos construindo uma cidade cada vez melhor, seja com a pavimentação de ruas, com a melhoria das escolas, construção de moradias ou com os reforços nas áreas de segurança e saúde”, afirma Romanelli. “A cidade é uma das que mais tem recebido verbas do Estado”, pontua.

Saúde – Nos últimos anos, os repasses para projetos urbanos superam R$ 16 milhões. Além disso, há o grande investimento no Hospital Regional de Cornélio Procópio e o compromisso de construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME). “A cada dia que passa a cidade reforça suas potencialidades socioeconômicas e se transforma em um grande polo regional”, considera Romanelli.

Na avaliação do deputado, a abertura do Hospital Regional será um novo marco histórico. “É uma batalha de anos que está se encerrando. Espero ver a unidade funcionando ainda este ano”, comemora Romanelli. Além dos valores já aplicados na construção do prédio, o Estado confirmou mais R$ 16 milhões para compra de mobiliário e equipamentos. Em relação ao AME, o investimento será de R$ 18,5 milhões.

Educação – Segundo Romanelli, as comemorações pelo aniversário de Cornélio Procópio devem contar com a participação do governador Ratinho Junior (PSD). Uma das agendas na cidade é a inauguração oficial da Estadual William Madi, que foi totalmente reconstruída, com investimento de R$ 3,8 milhões. “Temos também que inaugurar os dois novos pavilhões da Uenp que ficaram prontos já faz algum tempo”, disse.

Em relação à educação de jovens, o deputado informa que segue atuando para que haja expansão das matrículas no ensino militar e cívico-militar. Ele entende que é possível ampliar significativamente as vagas para os estudantes que tiverem interesse em ingressar nesta modalidade. “Isso fortalece ainda mais a qualidade do nosso ensino público”, entende Romanelli.

O deputado destaca ainda duas recentes conquistas para Cornélio Procópio. Uma delas é a modernização do aeroporto municipal, uma obra orçada em R$ 4,5 milhões e que vai dar suporte aos voos regulares para Curitiba. Outra iniciativa é a liberação do edital para a construção de mais 132 moradias populares.

Vida digna – “Neste aniversário, a população de Cornélio Procópio tem muitos motivos para comemorar, mas confesso que celebro os avanços da cidade diariamente”, declarou Romanelli. “São 84 anos de uma história bem construída, de um município que trabalha a favor de uma vida fraterna e digna, e que procura dar oportunidades para todos”, ponderou o deputado.