Ribeirão do Pinhal se destaca nos Jogos da Juventude

Campeão no handebol e vôlei masculino e terceiro no vôlei feminino

A 33ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná (Jojups) teve 12 regionais que sediaram as disputas no masculino e no feminino. Ao todo, foram 270 jogos, sendo 133 do futsal, 66 do vôlei, 37 do handebol e 34 do basquete. Confira todos os resultados de forma detalhada neste LINK.

O coordenador de Esportes de Rendimento da Superintendência do Esporte, Emerson Venturini, falou sobre o sucesso da competição. “Estamos muito contentes com a participação dos municípios, com um grande número de atletas e dirigentes escritos nesta retomada do esporte no Paraná” disse.

Foram conhecidas também algumas equipes campeãs regionais. Em Cornélio Procópio, vitórias da equipe local no basquete masculino e feminino.

No handebol(foto) e no vôlei masculino(foto), os títulos ficaram com Ribeirão do Pinhal. e vôlei feminino(foto) terceira colocada. Colaboraram para o sucesso o prefeito Dartagnan Calixto Fraiz e o secretário municipal de Esportes, Deivid Melo.

Os Jogos da Juventude do Paraná são organizados pela Superintendência Geral do Esporte em parceria com os municípios-sede.

Histórico – Idealizado em 1987, os Jogos da Juventude se expandiram. As competições se tornaram de alto nível, tanto que em 1995 foi criado os Jogos da Juventude do Brasil, motivo de orgulho dos esportistas paranaenses. Um dos grandes atletas que competiu o JOJUPS foi o jogador de voleibol Giba que defendeu a seleção brasileira e medalhou em olimpíadas, ouro em Atenas (2004), prata em Pequim (2008) e prata em Londres (2012).

Protocolo sanitário – Todos os eventos esportivos seguiram protocolos sanitários, os quais constaram as diretrizes a serem respeitadas por todos os envolvidos nos eventos, staff, atletas, dirigentes, arbitragem e toda a comunidade esportiva do estado.

Foram necessárias as higienizações e descontaminações das instalações esportivas e não esportivas. As competições ainda sofreram adequações, começando com a não permanência de equipes nas cidades-sedes – apenas times que avancem para as finais.