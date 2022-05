Ribeirão comemora 114 anos com R$ 5,5 milhões em 6 meses

Para investimentos em setores como infraestrutura e saúde

O município de Ribeirão Claro completou nesta sexta-feira (13) 114 anos de emancipação política e administrativa. Durante a manhã, as autoridades participaram da cerimônia de hasteamento das bandeiras na Praça Rui Barbosa, com a presença do prefeito, João Carlos Bonato, da vice-prefeita, Ana Maria Baggio Molini, vereadores, secretários, representantes da Polícia Militar e população em geral.