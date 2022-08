Requião e Hermas Brandão no Norte Pioneiro no dia 19

Visitarão Npdiario pela manhã em Santo Antônio da Platina

O candidato ao governo estadual, Roberto Requião (PT), seu vice, ex-presidente da Itaipu, Jorge Samek (PT), o coordenador-geral da campanha, Hermas Brandão (PV), o presidente estadual do PT, Arilson Chiorato, o deputado estadual Requião Filho, entre outras lideranças, percorrerão algumas cidades da região daqui duas semanas.

A agenda não está fechada, mas foi confirmada na manhã desta sexta-feira, dia cinco, a visita do grupo ao Npdiario entre 9h30m e dez horas do próximo dia 19 (uma sexta-feira), em Santo Antônio da Platina.

Roberto Requião Mello Silva tem 81 anos; prefeito de Curitiba(1986 – 1989); governador 1991 – 1994; 2003 -2007 e 2003-2006. E senador 1994 – 2002 e 2011-2019.

Hermas Eurides Brandão é formado em Direito, serventuário da justiça como titular do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Andirá, onde foi prefeito (1977 a 1982), sendo hoje empresário rural na área da pecuária e também no ramo hoteleiro. Secretário da Agricultura de 1995 a 1998. Depois, 1º Secretário da Assembleia Legislativa. Em 2000 assumiu a Presidência da Alep. Após, presidente do Tribunal de Contas do Estado. É filiado no PV.

A Federação Paraná da Esperança – formada pelo PT, PCdoB e PV – oficializou em convenção, realizada no último dia 23, as 55 candidaturas à Assembleia Legislativa 55 candidaturas, e 31 à Câmara dos Deputados. O nome da concorrente ao Senado ficará em aberto para definição pela comissão executiva, até o prazo previsto para registro. dia 15 de agosto.

