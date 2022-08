“Republicanos” faz convenção perfeita

Partido reuniu centenas de lideranças em Curitiba

Em convenção partidária realizada na manhã de sábado (30) no Espaço Torres, em Curitiba, o Republicanos confirmou que apoiará a candidatura de Carlos Massa Ratinho Junior à reeleição.

O presidente do diretório estadual da sigla, Valdemar Bernardo Jorge, homologou as candidaturas de 41 deputados estaduais e 31 federais. Concorrem à reeleição, os deputados federais, Aroldo Martins e Diego Garcia. Valdemar afirmou que o objetivo é continuar trabalhando em conjunto com o governador na modernização do Paraná.

Centenas de pessoas, entre militantes partidários e pré-candidatos, lotaram o espaço da convenção para conhecer e apresentar as propostas do partido para o Paraná. O Republicanos foi o quarto partido a formalizar a participação na coligação do PSD no Estado, que já teve a adesão do Partido Progressista (PP), do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e do Partido Solidariedade.

O presidente do Republicanos Paraná, Valdemar Bernardo Jorge, agradeceu os pré-candidatos por acreditarem no partido e se comprometeu, junto com Ratinho Junior, a tornar o Paraná um estado cada vez mais moderno, pautado pela busca do bem comum.

“Cuidar do nosso Estado, das nossas cidades e bairros é um desafio que não se faz sozinho, e o Republicanos conseguiu trazer uma família numerosa para consolidar esse trabalho. Junto com Ratinho Junior, queremos fazer do Paraná o melhor lugar do Brasil para se viver e trabalhar”, afirmou Valdemar, que participou da primeira gestão da atual gestão como secretário estadual do Planejamento e Projetos Estruturantes.

“Apresentamos à população paranaense homens e mulheres comprometidos com o bem comum

É preciso mostrar nosso trabalho com competência e honestidade, por isso declaramos apoio a esse mandato, que já fez um belo trabalho. Estamos juntos pelo Paraná com o governador Ratinho Junior”, declarou o presidente da sigla.

Ratinho Junior destacou que dará continuidade ao trabalho que fez com que o Paraná batesse recorde na geração de empregos, além de modernizar a máquina pública, tirar obras históricas do papel e, principalmente, cuidar das pessoas.

Alias grandes obras a programas sociais

“Três anos e meio atrás, nós juntamos diversas lideranças, incluindo o Republicanos, para cumprir a missão de modernizar e tornar o Paraná um estado mais inovador, de gente que trabalha e cuida”, afirmou o governador. “Trabalhamos todos os dias com essa missão. Cortamos secretarias, mordomias, enxugamos a máquinas pública, atraímos grandes empresas que geram empregos e tiramos grandes obras do papel”.

“A mudança tem que continuar e se consolidar. Andamos para frente, olhando para o futuro, para a modernização cada vez maior. Não faremos isso sozinhos, junto com o Republicanos e com uma grande coligação, vamos transformar nosso Estado e o nosso País”, completou Ratinho Junior.

Ele citou projetos que foram prometidos há muitas décadas, mas que só começaram de fato em sua gestão, como a Estrada Boiadeira, a nova Ponte da Integração Brasil – Paraguai e a duplicação da PR-317 restauração da PRC-280, no Sudoeste, que terá pavimento em concreto, como já é feito na Europa e Estados Unidos. Ratinho Junior também mencionou projetos já encaminhados que vão revolucionar a infraestrutura e a logística estadual em níveis regionais e estaduais, como a ponte de Guaratuba, com edital de licitação já publicado, e a Nova Ferroeste, com 1.500 quilômetros de ferrovias modernas.

“Mais do que as grandes obras que transformam o nosso Estado, fizemos um trabalho para cuidar das pessoas. Levamos o pão para as famílias que mais precisam com o Cartão Comida Boa, três refeições por período para os estudantes, fizemos o maior projeto habitacional do País e demos a oportunidade aos filhos de família humildes poderem estudar fora, no Canadá e na Nova Zelândia.