Remarcada licitação da pavimentação do Jardim Panorama em Jacarezinho

Prefeitura de Jacarezinho eleva as exigências de acervo técnico para empresas

A licitação para as obras de pavimentação e drenagem do Jardim Panorama, em Jacarezinho, foi remarcada para o dia 8 de março. Inicialmente prevista para ser aberta no dia 9 de fevereiro, a Concorrência nº 03/2021 teve o Edital alterado para incluir novas exigências de capacidade técnica das empresas que desejarem concorrer ao contrato, cujo valor máximo é de R$ 8.432.319,45 (oito

milhões quatrocentos e trinta e dois mil trezentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos).

A mudança foi recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) quanto aos critérios de habilitação e os quantitativos mínimos exigidos para a comprovação técnica dos licitantes.

Para o engenheiro Wagner Rodelli Bergamaschi, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, a recomendação do TCE é válida, e por isso a administração municipal decidiu acatar. “O que lamentamos é que serão mais 30 dias de espera para a abertura da licitação, mas temos que cumprir rigorosamente o que determina a lei e os órgão de Controle”, diz. “É uma obra de grande porte, e por isso todo o cuidado do Tribunal e da Administração do prefeito Marcelo Palhares”, finaliza Bergamaschi.

Serviço:

As empresas interessadas em retirar o referido Edital deverão solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br), telefone (43) 3911-3018, ou no endereço https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/?idModalidade=8, sem nenhum custo por parte do solicitante.

Local: Prefeitura Municipal de Jacarezinho – Sala de Reuniões do

Departamento de Compras e Licitações Rua Cel. Batista, 335 – Jacarezinho/PR.

Emannuel Luiz Batista

Diretor Geral do Departamento de Compras e Licitações