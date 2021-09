Andirá: Reinaugurado Ponto de Atendimento ao Empreendedor

Agora, o Sicredi é o novo agente financeiro do PA, que também conta com a parceria do Sebrae/PR e ACEAD

Foi reinaugurado o Ponto de Atendimento ao Empreendedor (PA) de Andirá. O espaço passa a contar, agora, com a parceria comercial do Sicredi Paranapanema, além da Associação Comercial e Empresarial de Andirá (ACEAD) e Sebrae/PR. O PA de Andirá atende as micro e pequenas empresas e produtores rurais da cidade e funciona dentro da sede da ACEAD, na rua São Paulo, 615.

Primeiro Ponto de Atendimento ao Empreendedor criado no norte pioneiro do Paraná, em julho de 2015, o PA de Andirá auxilia os empresários e futuros empreendedores dos setores do comércio, serviços, turismo e agronegócio a melhorar a gestão dos negócios, além de implantar inovações e a transformação digital por meio do conjunto de soluções oferecidas pelas três instituições parceiras.

“O Sicredi será um elo da parceria muito importante para a potencialização dos negócios de Andirá. O trabalho tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento econômico da cidade”, afirma a consultora do Sebrae/PR, Camila Eduarda dos Santos. Segundo ela, o PA é reconhecido pela excelência no atendimento aos empresários. Em 2019, ganhou o Ouro no prêmio Selo de Referência em Atendimento do Sebrae/PR, o último realizado antes da pandemia.

O gerente da agência do Sicredi de Andirá, Adrian Paviani Zanoni, destaca que a cooperativa atuará como agente financeiro para auxiliar os empresários a se recuperarem nesse pós-pandemia e também colocar em prática novos projetos que nasceram neste período. Para Zanoni, a soma de esforços das três instituições é importante para promover a prosperidade dos negócios e do município. “Com essa assessoria por trás, nós, como agente financeiro, temos mais confiança para investirmos juntos nos sonhos das pessoas”, afirma.

O presidente da ACEAD, Paulo Sérgio da Silva, destaca que as capacitações e treinamentos são fundamentais para o desenvolvimento e crescimento dos pequenos negócios locais. Ao mesmo tempo, os empresários precisam do suporte financeiro e a cooperativa estará à disposição para ajudar. “Temos certeza que é uma parceria que vai dar muito certo e vamos colher bons frutos”, projeta.

Mais informações sobre os serviços do PA de Andirá podem ser obtidas pelo telefone (43) 3538-1159.