Tomazina reinaugura escola na próxima sexta-feira

No mesmo dia será a abertura do auditório Eliana Baltazar Martins Correia

Nesta sexta-feira, dia 19, às 1800, será promovida a reinauguração da Escola Municipal Ademar Harou Ishii e também a abertura do Auditório Eliana Baltazar Martins Correia, na cidade de Tomazina.

No mesmo dia, será inaugurado dentro da escola o Parquinho “Tia Clotilde” (Clotilde de Almeida Martins) e a Horta “Hélio dos Santos”.

O prefeito Flávio Zanrosso convida toda a população para participar do evento na cidade, que contará com show de fogos, parquinho com brinquedos infláveis, pipoca e algodão doce.