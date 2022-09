Recuperada moto furtada em Ibaiti

Estava na zona rural do município

No fim de semana as Equipes Patrulha Rural e Agência Local de Inteligência de Ibaiti foram notificadas acerca de furto de motocicleta na cidade.

Assim, patrulharam no Campinho , onde viram uma moto com características semelhantes às da denúncia, bem como com placa artesanal. De tal modo, realizaram abordagem ao condutor, o qual estava com uma pistola municiada em sua cintura.

O veículo não tinha nenhum sinal identificador e, em contato com a vítima de furto, ela reconheceu sua moto. Foi dada voz de prisão ao indivíduo e apreendida a arma e a motocicleta.