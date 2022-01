Recuperada em Santo Antônio Hillux roubada em Joaquim Távora

Bem sucedida ação realizada na manhã desta sexta-feira

Após solicitação anônima relatando que uma Toyota SW4 Hillux , de cor preta, estava abandonada na área rural, às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina sentido Jacarezinho, a rádio-patrulha agiu em torno de sete horas desta sexta-feira, dia 31.

Localizada a camionete numa plantação, com as portas fechadas e a chave no contato. O veículo, sem bateria e atolado no barro, é de Joaquim Távora e foi roubado na última quarta-feira, dia 29 (veja como foi o crime no link no final deste texto).

No interior, havia também quatro aparelhos de celulares, um relógio de pulso digital, um óculos de sol e uma munição de 9mm deflagrada.

O guincho da PM teve ajuda do trator de um morador da vizinhança para conduzir a Hilux Sw4 até a delegacia de Polícia Civil.

Aqui, detalhes do roubo ocorrido em Joaquim Távora: https://www.npdiario.com.br/sub-capa/familia-tomada-de-refem-e-roubada-em-joaquim-tavora/

