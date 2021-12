Heloísa Facchi Oliveira vai morar em Ibaiti e atuar na região

Heloísa Facchi Oliveira (fotos), acabou de se formar em Medicina pela Faculdade Pequeno Príncipe , em Curitiba.

Filha do major Émerson Castelo Branco, comandante do 2º Batalhão em Jacarezinho, da Dra. Lilian, advogada de Ibaiti e irmã do Pedro Henrique.

A nova médica irá morar em Ibaiti, e atuar com a bonita profissão no Norte Pioneiro.