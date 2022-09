Ratinho pede que apoiadores elejam Martins para Senado

Apoiado também pelo Presidente Bolsonaro

A campanha eleitoral entra na última semana com a disputa para o Senado aberta no Paraná. De olho no grande número de eleitores que ainda não decidiu o voto, o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), que disputa a reeleição, fez um pedido especial aos seus apoiadores neste domingo (dia 25):

“Agora é o momento da gente poder pedir para os amigos, aos vizinhos, usar as redes sociais, publicando a força e o apoio, que nós estamos junto com o Paulo Martins. Porque é muito importante para o governador ter um senador alinhado com o governo”.

A declaração do governador aconteceu em Curitiba, com a presença do próprio Paulo Martins (PL) e outras lideranças, num evento com representantes de juventude partidária.

Ratinho Junior reforçou que, tanto a eleição dele como a do deputado federal para o Senado, são vitais: “Nós estamos falando de uma virada de geração política no estado do Paraná. É muito mais amplo. E a virada de geração, não é uma virada de geração de idade. É uma virada de tese, de visão, de planejamento, de olhar a sociedade. Uma visão muito mais prática das coisas, muito mais racional. Muito mais veloz da máquina pública”.

Paulo Martins, que também tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), é jornalista, com passagens pela Rede Massa, grupo RIC e, desde início da carreira se destacou por defender pautas da direita. Atualmente exerce o segundo mandato como deputado federal. É autor do projeto que pôs fim ao imposto sindical. Também apresentou a proposta de emenda à Constituição apelidada de “PEC Suprema”, que determina uma série de mudanças no Supremo Tribunal Federal.

“Chegou a hora de mudar o Senado, mostrar uma postura diferente, inovadora, de combate e luta pela nossa liberdade, pelos valores cristãos, pelo bem do Brasil e do Paraná. O governador Ratinho e o presidente Bolsonaro estão com a gente e tenho certeza de que o povo paranaense também está”, declarou Paulo Eduardo Martins.

Foto: Valdelino Pontes