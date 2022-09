Ratinho entra firme na campanha de Paulo Martins ao Senado (vídeos)

Também é o candidato do presidente Jair Bolsonaro

Se ainda existia alguma dúvida, agora não há mais. O governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) reforçou o seu apoio pessoal ao deputado federal Paulo Eduardo Martins (PL) na disputa pela única vaga do Paraná ao Senado Federal.

Martins e Ratinho gravaram juntos para a propaganda eleitoral gratuita. O vídeo também já circula pelas redes sociais (reprodução abaixo).

Nele, o governador não faz rodeios: “Olha, eu quero pedir o seu voto para o meu candidato ao Senado, o Paulo Martins”. Ratinho reforça que Martins é um grande amigo e faz parte da nova safra da política paranaense: “E eu tenho certeza que o Paulo Martins como nosso senador vai nos representar à altura e nos ajudar a fazer o Paraná ainda mais para frente”.

O governador, que em todas as pesquisas está disparado para garantir a reeleição, já tinha demonstrado outras vezes a sua preferência pelo nome de Paulo Eduardo Martins, que também é o candidato do presidente Jair Bolsonaro para o Senado. Desde o início da campanha, Martins tem demonstrado a sua gratidão pelos apoios de peso que tem recebido. “Isso é uma demonstração de confiança, o que me honra muito”, declara Martins.

No vídeo da propaganda, Paulo Eduardo Martins, que durante o mandato de deputado federal, fez uma boa parceria com o Ratinho Junior, destaca ser muito importante que o governador tenha um senador alinhado aos seus princípios. E reforça, que a união deles vem de longa data: “Eu sou parceiro do Ratinho Junior. A gente se conhece há muito tempo e temos essa relação de confiança, tanto política quanto também pessoal. Vai ser muito bom pro Paraná que a gente possa trabalhar juntos lá em Brasília e aqui no estado”.