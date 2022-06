Capota veículo em pedriscos na PR-151

Ontem no final da manhã em São José da Boa Vista

Um motorista jovem dirigia o VW/Gol (placas de São José da Boa Vista) no KM 137 pela PR-151 no entroncamento com a PR-422, mas perdeu o controle da direção e capotou. O fato aconteceu às 11h55m desta quarta-feira, dia 29, no trecho entre Wenceslau Braz.

André Gasperone, de 23 anos, e sua esposa, 30, tiveram ferimentos leves.

Ela chegou a ser levada ao Hospital de Caridade São José, mas já foi liberada.

O carro transitava num local em obras, com existência de pedriscos soltos sobre a via, saiu da pista de rolamento sentido às margens esquerdas do sentido de trânsito, capotando na sequência após cair de um barranco existente no local.

Realizado etilômetro com resultado negativo.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.