PM prende homicida em Quatiguá

Ele tem 43 anos e cometeu assassinato na cidade de Apucarana

A rádio patrulha recebeu informações no meio da tarde desta segunda-feira, dia 29, garantindo que um indivíduo teria dado entrada no Hospital Dr. Lincoln Graça com ferimento e que relutava em passar os seus dados de identificação. Registra-se que após algumas conversas com a equipe, o elemento disse se chamar Carlos Roberto Pereira e deu até número da RG.

Diante dos fatos, verificados os dados repassados junto ao sistema de consulta Sesp/Intranet e constatado haver em seu desfavor um mandado de prisão pelo Artigo 121 do Código Penal ( homicidio qualificado) expedido por José Roberto Silvério, magistrado da 2° Vara Criminal de Apucarana.

Após ser medicado, o bandido de 43 anos foi preso e encaminhado à carceragem.